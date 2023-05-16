Кличко показал последствия падения обломков ракеты в Киевском зоопарке Видео

В Киевском зоопарке в результате падения обломков российской ракеты, сбитой силами ПВО ночью 16 мая, были поломаны деревья. Работники заведения уже убрали ветки и проводят антистрессовые мероприятия с животными.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. К счастью, ни кто не пострадал (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня ночью, в результате обстрела Киева российскими варварами, на территорию столичного зоопарка упали обломки ракеты. К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было. Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали", – рассказал Кличко.

Киевский городской голова добавил, что сейчас специалисты проводят с животными антистрессовые мероприятия. И сегодня, как обычно, в 10.00 зоопарк откроется для посетителей.

"Так что приходите успокоить и поддержать жителей "КиевЗоо"!", – призвал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России в восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе, работала ПВО. Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!