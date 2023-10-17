Киевские таможенники обнаружили в двух международных посылках артефакты VIII в. до н. - XIII в. н.э.. Фото

Киевские таможенники обнаружили сотню археологических находок VIII в. до н.э. - XIII в. н.э. в двух международных посылках. Артефакты отправляли в Германию.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Культурные и исторические ценности были изъяты.

"Киевские таможенники помешали незаконному перемещению в двух международных почтовых отправлениях в Германию сотни археологических предметов, составляющих культурную и историческую ценность. Это старинное метательное оружие, орудия труда и элементы одежды", – рассказали в пресс-службе.

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Так, во время таможенного контроля международных отправлений, одно из которых следовало за границу из Черкасс, а другое из города Ичня (Черниговщина), таможенники обнаружили 101 старинный предмет. Как идентифицировали эксперты, среди найденного – пятнадцать бронзовых наконечников стрел от предскифского до скифского времен (VIII-V вв. до н.э.).

Кроме того, к периоду ранней и средней бронзы (III-середина ІІ ст. до н.э.), относятся четыре орудия труда – медно-бронзовые тесла. В древности их применяли для выдолбования корыт, лодок-долбанок и т.д. Еще 54 бронзовые ременные пряжки и их фрагменты отнесены к черняховской культуре (III-начало V ст.).

Также в международной отправке находилось девять железных наконечников стрел, отнесенных к салтовской культуре (VX ст.). Пятнадцать других предметов были определены экспертами как железные ножи времен Руси (X-XIII вв.).

Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники изъяли из трех международных посылок старинное оружие в возрасте от III тысячелетия до нашей эры, а также времен Киевской Руси. Два отправления с артефактами пытался совершить житель Винницкой области.

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