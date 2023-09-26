Из Украины за границу пытались отправить древнее оружие в возрасте от ІІІ тысячелетия до н.э.

Киевские таможенники изъяли из трех международных посылок старинное оружие от III тысячелетия до нашей эры, а также времен Киевской Руси. Два отправления с артефактами пытался совершить житель Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Культурные и исторические ценности были изъяты.

"Киевские таможенники изъяли из трех международных почтовых отправлений древнее оружие – каменный нож времен ранней бронзы, киммерийский и раннескифские наконечники стрел, боевой топор времен Киевской Руси. Возраст древностей, которые признаны культурной и исторической ценностью, впечатляющий - от III тыс. .е. до XII в. н.э.", – рассказали в пресс-службе.

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В частности, был изъят каменный предмет с признаками старины, который отправляли из Киевщины в США. Эксперты определили его острием, распространенным на территории Украины в эпоху ранней или средней бронзы (III-начало II тысячелетия до н.э.). Древние люди могли их использовать как ножи или кинжалы, так и наконечники копий.

Кроме того, 50 бронзовых наконечников, направлявшихся в Румынию, эксперты признали холодным оружием боевого и охотничьего назначения. Старейший из наконечников – киммерийский, "новочеркасский" типа, отнесен к VIII – середине VII века до н.э. К раннему скифскому времени отнесены два наконечника с усиленными головками. Остальные скифские наконечники – немного "младше": VI-IV вв. до н. э.

Также, в международной отправке, которая направлялась в Швецию, был найден боевой бородовидный топор. Выковали ее в Киевской Руси в Х-ХІІ ст. Обе посылки – с наконечниками и топором – отправлял за границу один и тот же нарушитель таможенных правил из Винничины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники изъяли из международной почтовой отправки старинное украинское традиционное украшение – ожерелье с серебряными дукачами. Ее пересылали в США.

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