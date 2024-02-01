Киевлянин пытался ввезти в Украину более 14 тонн новой одежды под видом "секонд-хенда". Фото и видео

Пограничники совместно с таможенниками разоблачили жителя Киева, который пытался ввезти в Украину из Польши более 14 тонн одежды известных бредней под видом подержанных вещей. Примерная стоимость товара составляет 20 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Событие произошло в пункте пропуска "Краковец".

"65-летний житель столицы следовал из Польши в Украину грузовым автомобилем "IVECO". Во время прохождения контроля водитель сообщил, что перемещает подержанную одежду. По информации оперативных сотрудников относительно возможного незаконного ввоза товаров, грузовик направили на дополнительную проверку. В ходе досмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили 14,6 тыс. кг новой одежды и обуви известных торговых марок", – сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По этому факту работниками таможни составлен протокол, а товар, ориентированная стоимость которого составляет 20 млн. гривен, был изъят.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему на таможенном посту "Тиса" в Закарпатской области. Таможенники занимались систематическими "поборами" из перевозчиков.

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