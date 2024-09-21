Каждая жизнь важна: в Киевской области во время тушения пожара работники ГСЧС спасли ежа. Фото

В Киевской области во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли из огненной ловушки ежа. Его напоили водой и отпустили в безопасном месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока животному ничего не угрожает.

"Вот такого ежика спасли наши спасатели из огненной ловушки во время тушения пожара сухой травы в Киевской области. Беднягу напоили водой и отпустили в безопасном месте", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели добавили, что на территории Украины продолжается ликвидация 26 масштабных пожаров в экосистемах на общей площади около 2 тыс. 600 га. К тушению привлечены 637 человек и 156 ед. техники ГСЧС.

Напомним, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Вергуны Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем вспыхнула лесная подстилка. Пострадали и обратились за помощью медики шесть человек.

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