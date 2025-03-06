Каждая жизнь важна: в Киеве на Троещине бойцы ГСЧС во время пожара спасли женщину и ее котика. Фото
В Деснянском районе Киева в четверг, 6 марта, произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину и ее кошку.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.
По словам спасателей, в 8.36 они получили сообщение о пожаре на проспекте Червоной Калины. Огонь охватил балкон одной из квартир на втором этаже 16-этажного жилого дома.
"В ходе тушения пожара, в квартире спасатели обнаружили пострадавшую женщину: ее вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также из опасной зоны была эвакуирована котика. Огонь на балконе был ликвидирован в 09.02 на площади 4 кв. м. К тушению привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, в Днепровском районе Киева в четверг, 27 февраля, возник пожар на территории станции технического обслуживания. Спасатели тушили огонь на площади около 300 квадратных метров.
Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел масштабный пожар в складском здании. Спасатели тушили огонь на площади в 600 квадратных метров.
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