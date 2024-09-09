'Катастрофа для природы': спасатели озабочены большим количеством пожаров в экосистемах Киева

Столичные спасатели обеспокоены большим количеством пожаров в экосистемах Киева. Они полагают, что это "катастрофа для природы".

Видео дня

Спасатели отметили, что только 8 сентября в столице произошло тринадцать пожаров на площади 17 200 кв.м в экосистемах. В ГСЧС дали советы киевлянам, как спасти ситуацию.

Там призывали всех соблюдать простые, но важные правила пожарной безопасности:

– Не разводите огонь у леса и полей.

– Не оставляйте окурки и спички на сухой траве.

– Запрещено выжигать мусор и растительные остатки.

– Очищайте место для очага от сухой травы, листьев и веток.

– Не разводите костер близко к домам и сооружениям.

– Покидая место отдыха, обязательно потушите костер водой или песком.

– Проводите разъяснительные беседы с детьми по пожарной безопасности.

"Помните! Огонь может быстро распространяться и даже небольшое возгорание может стать причиной большого пожара. Давайте вместе беречь нашу природу и обеспечивать безопасность!" – резюмировали в ГСЧС.

Накануне, 7 сентября, в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар в районе залива Верблюд. Образовавшийся на месте дым был виден в нескольких районах города.

Напомним, в Киевской области в среду, 4 сентября, пожарные локализовали пожар на открытой территории площадью 421 га. Возгорание возникло накануне, специалисты радиационно-химической защиты проводят постоянное обследование территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области во время тушения травяного настила спасатели обнаружили тело 82-летней женщины. Предварительно пенсионерка погибла во время обжига сухостоя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!