Избиение ветерана работниками ТЦК в Киеве: виновных переведут в боевые подразделения

Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировали на избиение ветерана войны Артема Мороза в Киеве представителем городского ТЦК и СП. В отношении виновных в инциденте принято решение о переводе их в боевые подразделения.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных сил. По данному факту начато досудебное расследование.

"В сети Интернет распространяется информация об инциденте, который произошел с участием ветерана войны и представителей ТЦК и СП Шевченковского района города Киева. Во время осуществления мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая в этом случае не может быть ничем оправдана", – отметили в пресс-службе.

В Сухопутных силах отметили, что в отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях. Со своей стороны руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. Там категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что полиция начала досудебное расследование по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК и СП(статья 125 Уголовного кодекса Украины). Пострадавшему Артему Морозу было вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает такие неправомерные действия. Взаимодействие с людьми, как гражданскими, так и военнослужащими, должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны – абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины", – подчеркнули в пресс-службе.

