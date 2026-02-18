Готовил новые удары РФ по киевским ТЭС: сотрудники СБУ задержали российского агента. Фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного агента ГРУ РФ. Злоумышленник, отсидевший за решеткой за убийство, по заказу врага готовил новые удары по киевским ТЭС.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала на Киевщине еще одного агента российской военной разведки (более известной как "ГРУ"). Злоумышленник готовил новые ракетные атаки рашистов по тепловым электростанциям столичного региона Украины", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, сначала злоумышленник получил задание от оккупантов скрытно обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее техническое состояние после прошлого обстрела. Во время вылазки он должен был в режиме реального времени "отчитываться" оккупантам обо всем увиденном на территории энергообъекта, с фотофиксацией технологических сооружений и оборудования.

Сотрудники СБУ задержали агента с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъят смартфон, на который он фотографировал внешнее состояние ТЭС.

Заказ врага выполнял 26-летний житель Фастовского района, который ранее отбывал наказание за убийство несовершеннолетней девушки. В поле зрения российских спецслужбистов рецидивист попал в Telegram-канале по поиску "легких заработков".

За обещание быстрого заработка он согласился скорректировать воздушные атаки врага по энергетической инфраструктуре Киевщины, чтобы обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона. Во время обыска на смартфоне задержанного обнаружен анонимный чат с куратором от ГРУ РФ, с которым он общался в режиме "исчезающих" сообщений.

Вражескому агенту сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор айтишнику, который по заказу ФСБ корректировал российские атаки по киевским ТЭЦ. Предатель сам вышел на вражескую спецслужбу и предложил свои услуги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!