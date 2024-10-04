"Голова свисала из окна": киевлянин рассказал, как спас водителя фуры в Киеве, которому стало плохо за рулем. Видео
В Соломенском районе Киева 1 октября неуправляемый грузовик протаранил несколько легковых автомобилей. Остановить многотонный транспорт и оказать помощь водителю, которому стало плохо за рулем, сумел 19-летний житель столицы Максим Фомин, моментально отреагировав на чрезвычайное происшествие.
Об этом говорится в сюжете OBOZ.UA. Внимательность и навыки юноши помогли предотвратить трагедию.
Невероятная история произошла 1 октября в Соломенском районе Киева. По словам 19-летнего киевлянина Максима, в тот день он стоял с друзьями во дворе, когда услышал сигналы машин и увидел, как автомобили на дороге начинают ехать назад.
"Понимаю, что уже не так и произошла какая-то ситуация. Я уже был готов идти в ту сторону и увидел фуру (таранившую машины. – Ред.) – водитель без сознания. Его голова лежит вывалена из окна, и он не контролирует свои действия", – рассказал парень.
На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как Максим подбежал к грузовику, который "тянул" перед собой две легковушки, открыл дверь кабины и остановил движение многотонного транспорта.
После этого Максим, являющийся инструктором по оказанию первой домедицинской помощи в благотворительном фонде "Соломенские котики", начал помогать водителю фуры.
"Это была базовая медицинская помощь – чтобы он себе не навредил. Я с ним пытался общаться – он никак не реагировал – у него еще не закончилось нападение (эпилепсии. – Ред.)", – уточнил парень.
На том же видео можно увидеть, что Максим держит водителя фуры за шею, объясняя мужчине, который ему помогал, что водителю машины стало плохо.
"Когда уже приехала скорая помощь, я его (водителя. – Ред.) убедил что ему нужна помощь и ему необходимо выйти из машины. Он не отвечал, но делал все, что я его просил", – добавил Фомин.
Уже потом юноша узнал, что водителю оказали необходимую помощь и отпустили.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор водителю, устроившему тройное ДТП с пострадавшими. В момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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