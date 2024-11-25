Есть уничтоженные вражеские объекты: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 24 на 25 ноября Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть уничтоженые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает массированно атаковать Киевщину ударными дронами. В воскресенье тревога объявлялась несколько раз и продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности. Все оперативные службы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий воздушной атаки.

Напомним, армия страны-агрессии России в воскресенье, 24 ноября, запустила "Шахеды" по Украине. Противник атаковал несколькими волнами: впервые дроны пересекли границу с Сумской областью около 10:50. Вторая "серия" БПЛА появилась вечером в Запорожье. Есть разрушение, в частности, в Запорожской области, где ранение получил ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России вечером в воскресенье, 24 ноября, направили ударные беспилотники типа Shahed-136 в направлении украинской столицы. В Киеве и области были слышны взрывы.

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