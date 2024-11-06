Есть сбитые цели, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 5 на 6 ноября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар в лесу.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину БпЛА. Тревога объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним, военные дали украинцам уточнение работы сил ПВО во время воздушных атак РФ. Они подчеркнули, что в тревогу может сбиваться время на мобильных телефонах – это связано с действием радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 6 ноября нанесла несколько ракетных ударов по Одесщине и атаковала страну 63 беспилотниками. Защитники неба сбили 38 БПЛА, еще ряд был локационно потерян.

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