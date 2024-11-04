Есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 3 на 4 ноября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Киевщина отразила очередную атаку вражеских БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Напомним, войска России вечером в воскресенье, 3 ноября, снова направили на Киев ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. В украинской столице и в регионе несколько раз была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы : падение обломков сбитых дронов зафиксировано в двух районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 ноября войска России снова атаковали Киев "Шахедами". Обломки ударных дронов упали в шести районах столицы: Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Повреждена жилая застройка.

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