Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь на 19 февраля страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Тревога продолжалась почти 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в Вышгородском районе в результате атаки поврежден один частный дом. В Фастовском районе – два легковых автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 19 февраля, российские оккупационные войска массированно атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed. Раздалось много взрывов, под ударом врага оказался густонаселенный район города.

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