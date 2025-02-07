Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь с 6 на 7 февраля страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враждебные БпЛА в очередной раз атаковали Киевщину. Тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар гаража, который оперативно ликвидировали. Также повреждены окна хозяйственного помещения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 февраля Силы обороны обезвредили над 11 областями Украины 56 российских ударных дронов. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасщина и Днепропетровщина.

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