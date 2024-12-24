Есть повреждения: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 23 на 24 декабря страна-террорист Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Ночью воздушная тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива – в помещениях выбиты окна. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 декабря Силы обороны отразили очередную воздушную атаку РФ, сбив над Украиной 36 вражеских беспилотников разных типов. Один из российских "Шахедов" попал по животноводческой ферме в Сумской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!