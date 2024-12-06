Есть повреждения: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 6 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены дома и линия электросетей

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Еще одна беспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал нашу область БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. В домах выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 6 декабря атаковала Украину более полусотни беспилотников разных типов. Защитники неба сбили 32 БПЛА, еще ряд был локационно потерян.

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