Есть повреждения: у КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 14 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако вследствие падения обломков сбитых целей есть поврежденные объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает массированные атаки БПЛА на Киевщину. С вечера 13 декабря и ночью тревога объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

По словам главы КОВА, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждено админздание предприятия, два складских помещения и автомобиль. Возникший пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним, государство-террорист Россия после ночной дроновой атаки утром 13 декабря нанесла по Украине и ракетные удары, в том числе баллистикой. Вражеские цели были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов МиГ-31К и кораблей в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 декабря российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны обезвредили около десятка враждебных БПЛА, угрожавших столице.

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