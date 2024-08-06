Ехал задним ходом на большой скорости: появилось видео ДТП, в котором трамвай повредил десяток авто в Киеве

Во время массовой аварии на улице Глубочицкой в Киеве трамвай ехал без водителя по пути задним ходом на большой скорости. На одном из поворотов он чуть не сошел с рельсов и задел машину.

Видео дня

Соответствующая запись была опубликована в социальных сетях. В результате ДТП есть пострадавшие.

"Появилось видео с Глубочицкой, как трамвай без водителя на скорости просто "летит" по улице. Очевидцы рассказали, что транспорт сорвался с рельсов недалеко от остановки, которая располагается на возвышении", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как трамвай задним ходом спускается по улице на большой скорости. В какой-то момент на повороте он таранит белый автомобиль и продолжает движение дальше. Отмечается, что в это время пассажиров в салоне общественного транспорта не было, а водитель, по словам очевидцев, чинил дверь.

На видео присутствует нецензурная лексика. 18+

Напомним, в Киеве во вторник, 6 августа, на улице Глубочицкой произошла авария с участием трамваев и по меньшей мере 10 автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 6 августа, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

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