"Его номер есть у каждого жителя": в Киевской области простились с главой Дмитровской общины Тарасом Дидичем. Видео
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В Киевской области в понедельник, 31 августа, простились с главой Дмитровской громады Тарасом Дидичем. Он погиб во время ликвидации последствий нападения РФ 29 августа в селе Мила.
Об этом сообщили СМИ. Вечная память жертве российского террора.
Что известно
Так, в Киевской области простились с главой Дмитровской громады 65-летним Тарасом Дидичем, который погиб во время ликвидации последствий атаки РФ 29 августа. Он одним из первых прибыл на место удара в селе Мила, чтобы помочь людям. Его жизнь оборвалась во время взрыва на предприятии.
Местные жители вспоминали Дидича как человека, который приезжал на место чрезвычайных ситуаций, помогал во время оккупации и лично решал проблемы людей.
"Он был искренним, добрым – он был доступным. Его личный (номер. – Ред.) телефон, наверное, есть у каждого жителя нашей общины. Во время оккупации он сам лично подвозил продукты – подъезжал через лес. Это очень большая потеря. Что бы ни происходило в общине – он всегда был там. И так произошло и в этот раз (в день гибели. – Ред.)", – рассказала местная жительница.
Дидич Тарас Тарасович – родился 4 марта 1961 года в с. Стрельче Городенковского района Ивано-Франковской области, образование высшее, в 1984 году окончил Киевский политехнический институт. На должности председателя Дмитровского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области работал с ноября 1994 года (в октябре 2010 года был избран на эту должность в пятый раз).
Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.
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