Едва не случилась трагедия: в Киеве тележка с ребенком сорвалась вниз с эскалатора. Видео

В Киеве в одном из строительных супермаркетов сети "Эпицентр" родители на эскалаторе случайно отпустили тележку с ребенком внутри. К счастью, внизу ее успел словить один из посетителей.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Когда произошел инцидент, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ЧП в Киеве в "Эпицентре". Родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску словил мужчина. Спасибо!" – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, как детская тележка на большой скорости двигается вниз по эскалатору, где ее успел схватить один из посетителей.

Пользователи соцсети эмоционально отреагировали на произошедшее. "Отвлекались на телефон?", "Это не обычная коляска, а магазинная "грузовая" телега, которая должна колесами фиксироваться на эскалаторе".

Напомним, весной в Киеве рыбак Ричард Горда спас ребенка, который стоял на оторвавшейся льдине посреди реки Десенка. Мальчика удалось доставить к берегу с помощью спиннинга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 31 августа спасатели доставили на берег мужчину, который прыгнул с Северного моста. В результате падения киевлянин получил травмы.