Дыра в потолке и кучи пепла: последствия пожара в многоэтажке Киева из-за падения обломков дрона. Фото

В Киеве в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе Shahed возник пожар на крыше многоэтажного дома. По информации ГСЧС повреждения были обнаружены в четырех квартирах, где в одной, в частности, обвалился потолок и была повреждена мебель.

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Об этом сообщили в социальных сетях. К счастью, никто не пострадал.

"Появились фото изнутри квартиры дома, на которой упали обломки Shahed-а в Днепровском районе столицы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото можно увидеть последствия пожара, возникшего из-за падения обломков дрона. В частности, в одной из комнат квартиры обвалился потолок, водой залит пол, а также остались кучи пепла.

Напомним, в Киеве в воскресенье ночью, 20 мая, в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе возник пожар на крыше многоэтажного жилого дома. В результате этого повреждение было обнаружено в 4 квартирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы во время атаки России дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели, вместе с тем падение их обломков привело к возгоранию и ряду повреждений в нескольких районах столицы.

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