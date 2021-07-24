Доцент киевского вуза развращал 12-летнюю девочку: его будут судить

В Киеве 54-летний доцент кафедры одного из высших учебных заведений столицы совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Ей всего 12 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Facebook. Согласно материалам дела, мужчина познакомился с внучкой своей знакомой во время совместного отдыха на Русановском пляже.

Как сказано в сообщении, доцент получил номер телефона девочки, переписывался с ней в мессенджере "Viber" и просил скинуть фото и видео порнографического характера.

"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетний фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", – рассказали в прокуратуре .

Подозреваемый, как рассказали в сообщении, просил девочку, чтобы она не рассказывала об их общения взрослым, поскольку они якобы лишат ее телефона и доступа к интернету.

"Вскоре 12-летняя девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию. В ходе следствия удалось вовремя провести необходимые следственные действия и подтвердить слова малолетней потерпевшей. Как стало известно, к преступлению причастен доцент кафедры одного из государственных вузов города Киева. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими", – сообщили правоохранители.

Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева. Мужчине грозит от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Жовква Львовской 64-летний мужчина совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении 19 детей и подростков от 8 до 13 лет. Его задержали.