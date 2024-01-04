Долгое время занималась самолечением: в Киевской области от дифтерии умерла 73-летняя женщина

В Киевской области от дифтерии скончалась пожилая женщина. 29 декабря 2023 года больная была госпитализирована, однако ее не удалось спасти.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава. Это первый летальный случай от этой болезни за 2023 год.

"В Киевской области 73-летняя женщина умерла от дифтерии. 29 декабря 2023 года больная была госпитализирована, однако ее жизнь не удалось спасти из-за длительного самолечения и осложнений, возникших в результате болезни. Также установлено, что у умершей не было прививок" , – говорится в сообщении.

Как напомнили в ЦОЗ, прививки от дифтерии должны получать не только дети, но и взрослые – каждые 10 лет. Вакцина против дифтерии АДП-м содержит также противостолбнячный компонент и является бесплатной.

Специалистам Киевского областного центра контроля и профилактики болезней во время проведения эпидрасследования этого летального случая удалось установить контактировавших с умершей лиц. Это 2 односельчан и 11 медицинских работников. Сейчас за контактными установлены медицинские наблюдения, отобраны образцы для лабораторного исследования.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем или через предметы быта. Источником инфекции является больной человек или носитель дифтерийной палочки Corynebacterium diphtheriae, выделяющей токсигенные штаммы возбудителя. Чтобы узнать о самых распространенных симптомах болезни, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря государственный санитарный врач Игорь Кузин и врач-вирусолог Алла Мироненко сообщили, что в Украине в последнее время значительно возросло количество больных коронавирусом. Эпидемический порог заболеваемости пока превышен в Черновицкой области, однако о введении карантинных ограничений там речь не идет.

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