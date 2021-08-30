Член Нацкорпуса Кухарчук порезал себе руку возле отделения полиции в Киеве. Видео и все подробности

В Киеве в понедельник, 30 августа, в центре столицы член Национального корпуса Дмитрий Кухарчук порезал себе руку. Инцидент произошел возле Печерского районного управления полиции столицы.

Об этом сообщил Telegram-канал Жорін з Азову. Пострадавшему сразу же оказали необходимую помощь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Ветеран порезал себе вены в знак протеста против политических преследований! Таким жестом мой собрат Дмитрий Кухарчук. Кухарчуку и Довбушу будут избирать меру пресечения в 12:00 в Печерском районном суде города Киева", – говорится в сообщении

Как уточнил Telegram-канал, меру пресечения членам Нацкорпуса будут избирать в связи с событиями под Офисом президента Украины 14 августа

Напомним, 14 августа активисты "Национального корпуса" пришли на улицу Банковую в Киеве, где находится ОП на акцию "Остановим капитуляцию!"

Они выступали против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму, и якобы против политических преследований представителей движения.

Акция сразу же началась с незначительных стычек правоохранителей и протестующих, которые отказались предоставить на проверку свои личные вещи для прохода к ОПУ.

По данным главы департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, во время столкновений на Банковой пострадали несколько полицейских и Нацгвардейцев.

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