'Нацкорпус' устроил столкновения под Офисом президента: онлайн-трансляция с Банковой

14 августа активисты "Национального корпуса" пришли на улицу Банковую в Киеве, где находится Офис президента Украины на акцию "Остановим капитуляцию!"

Они выступают против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму, и якобы против политических преследований представителей движения.

Акция сразу же началась с незначительных стычек правоохранителей и протестующих, которые отказались предоставить на проверку свои личные вещи для прохода к ОПУ.

Полиция и Нацгвардия в несколько рядов перекрыли проход к Офису президента, в том числе и ограждениями, а неподалеку припарковали автозаки.

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По данным главы департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, во время столкновений на Банковой пострадали несколько полицейских и Нацгвардейцев.

OBOZREVATEL ведет онлайн трансляцию с места событий.