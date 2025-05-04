"Через выбитые окна увидели, что горит дом": очевидцы рассказали детали атаки армии России по Киеву
Ночью 4 мая Россия снова атаковала Киев. В Святошинском районе дотла сгорел частный жилой дом, по словам местных, его владельцы выехали, поэтому никто не пострадал.
А на Оболони из-за вражеской атаки вспыхнул пожар на верхнем этаже 12-этажки, там тоже обошлось без пострадавших. Видео с мест прилетов публикуют Telegram-каналы.
Столица Украины ночью оказалась под атакой вражеских дронов-камикадзе. Из-за российских ударов в Святошинском районе горели три частных дома, один из них, вспыхнувший первым, сгорел дотла.
"Мы с сыном стали за две стены и буквально через три минуты – сильный взрыв. У нас вылетели окна. Увидели вспышку, отражение вспышки, пламя... Поняли, что пожар. Конечно что мы испугались, думали, что это у нас в квартире. Выглянули из-за стены и через выбитые окна увидели, что горит частный дом напротив... Люди начали выбегать, вызвали пожарную... Пожар стремительно разгорался, там и соседний дом", – поделилась с журналистами жительница многоэтажки, рядом с которой горели частные дома.
По ее словам, в уничтоженном пламенем доме людей не было.
"Сейчас утро, я вышла, поинтересовалась, никто не погиб, никто не пострадал... Как будто сказали, что хозяева уехали. И никто не пострадал. Но дом сгорел", – констатировала женщина.
Фиксировались последствия атаки и в Оболонском районе столицы. По данным ГСЧС, там загорелась квартира на верхнем этаже 12-этажки. Огонь перебросился на крышу и частично разрушил ее перекрытие, но спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратив более серьезные последствия. Люди, к счастью, не пострадали.
В другом месте этого района сгорели семь автомобилей у многоквартирного дома.
В общей сложности огонь уничтожил десятки авто, разрушения получили по меньшей мере 9 жилых домов. Также поврежден фасад ТРЦ, а возле него образовалась гигантская воронка. Во многих домах вылетели окна.
В Шевченковском районе горело дерево, огонь повредил электроопору и дорожное покрытие под железнодорожным мостом.
По состоянию на 07:23 в ГСЧС сообщали об 11 пострадавших в Киеве, среди них двое детей.
На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, в ночь на 4 мая Россия атаковала Киев "Шахедами". В результате атаки в городе вспыхнули дома и авто, пострадали люди.
Также ночью враг ударил по Черкассам: россияне повредили общежитие, пострадал человек.
Всего над Украиной ночью сбили 69 "Шахедов", из-за атаки РФ пострадали пять областей.
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