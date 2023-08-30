"Был взрыв, а затем сработала сигнализация": работники ТЦ Киева, на который упали обломки, рассказали подробности. Видео

В результате падения обломков сбитой ракеты на супермаркет в Дарницком районе Киева в среду, 30 августа, никто не пострадал. Когда начался пожар, сработала система автоматически запустила пожарную сигнализацию, а помещение залило водой.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обломки также находили рядом с магазином (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Увидели обломок ракеты… Был взрыв, что-то упало (обломок. – Ред.) на крышу, потом сработала сигнализация. Когда поднялись туда (на крышу. – Ред.) валялись обломки. Все целые – в помещении никого не было", – рассказала женщина.

По словам персонала, работавшего в ночную смену, внутри ТЦ пострадало много товара. Когда обломки упали на крышу, система автоматически запустила пожарную сигнализацию, и помещение супермаркета залило водой.

Стоит добавить, что в начале 2023 года Национальное агентство по противодействию коррупции включили французскую корпорацию Ашан в перечень международных спонсоров терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в ночь на 30 августа 2023 года устроила массированную ракетную атаку на Украину. Около 5 утра взрывы прогремели в столице, а также в Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!