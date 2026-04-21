Был хорошим человеком: появились подробности о мужчине, который умер от ранений в результате теракта в Киеве

Мужчина, который умер в больнице от полученных во время теракта в Киеве ранений, работал дворником. По словам местных жителей, он был отзывчивым и добрым человеком.

Об этом сообщили медиа. Другим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Что известно

Так, по словам жителей улицы, где 18 апреля был совершен теракт, мужчина, который умер в больнице от полученных ранений, был местным дворником.

Жители дома в Голосеевском районе называют погибшего – дядя Саша. Его вспоминают как очень, отзывчивого, приветливого и доброго человека. Мужчина занимался местным котиком – сейчас животное ходит по дворам и жители ему помогают и подкармливают.

Теракт в Киеве

В субботу, 18 апреля, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

В Киеве в понедельник, 20 апреля, в медучреждении скончался мужчина, который был ранен стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 20 апреля, впервые смогли увидеться 12-летний мальчик и его мать, которые были ранены в результате теракта в Киеве 18 апреля. Медики отметили, что это важный момент, не только с медицинской, но и с психологической точки зрения.

