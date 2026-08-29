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"Боже, спасибо!" Семья показала ужасающие кадры эвакуации из села Мила во время российского нападения. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
3 минуты
4,2 т.
Разрушенный дом семьи и автомобиль, на котором их вывезли из села Мила
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Во время взрыва боеприпасов в селе Мила Киевской области, произошедшего в результате российской атаки, местные жители были вынуждены укрываться в подвалах. Затем они эвакуировались из населенного пункта под звуки взрывов.

Соответствующие кадры опубликовала местная жительница Руслана Сидоренко на своей странице в социальной сети Instagram. Она и её семья чудом не пострадали.

Что известно

"Друзья, спасибо всем, кто предлагает помощь и просто поддерживает. Мы чудом выбрались невредимыми. К сожалению, дома, всех вещей и документов больше нет", — говорится в сообщении.

На опубликованных Русланой кадрах видно, как она вместе с семьей укрылась в подвале своего дома – на заднем плане слышны звуки громких взрывов и видны вспышки. Семья прикрывает лица из-за дыма, мешающего дышать. Впоследствии муж Русланы заметил, что в доме начался пожар – загорелась крыша здания.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В следующем кадре семья уже едет на автомобиле — у машины разбито лобовое стекло и есть другие повреждения. Видно, как легковушка едет по улицам села, где взрываются боеприпасы, что очень пугает ребенка, который постоянно говорит "Боже, спасибо!", когда проезжают опасный участок.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

К счастью, семье удалось уехать, но их дом был полностью разрушен.

Машина, на которой семья уехала из деревни, охваченной взрывами.
Машина, на которой семья уехала из деревни, охваченной взрывами.
Машина, на которой семья уехала из деревни, охваченной взрывами.
Семье удалось уехать, но их дом был полностью разрушен.

Российская атака

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным прокурором, представителями МВД, СБУ и главнокомандующим по поводу взрывов на складах боеприпасов в селе Мила Киевской области. В результате взрывов погибли 37 человек, многие получили ранения.

Глава КОВА сообщил, что 30 августа в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 28 августа. В знак скорби и памяти на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского нападения в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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