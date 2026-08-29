"Боже, спасибо!" Семья показала ужасающие кадры эвакуации из села Мила во время российского нападения. Видео

Во время взрыва боеприпасов в селе Мила Киевской области, произошедшего в результате российской атаки, местные жители были вынуждены укрываться в подвалах. Затем они эвакуировались из населенного пункта под звуки взрывов.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовала местная жительница Руслана Сидоренко на своей странице в социальной сети Instagram. Она и её семья чудом не пострадали.

Что известно

"Друзья, спасибо всем, кто предлагает помощь и просто поддерживает. Мы чудом выбрались невредимыми. К сожалению, дома, всех вещей и документов больше нет", — говорится в сообщении.

На опубликованных Русланой кадрах видно, как она вместе с семьей укрылась в подвале своего дома – на заднем плане слышны звуки громких взрывов и видны вспышки. Семья прикрывает лица из-за дыма, мешающего дышать. Впоследствии муж Русланы заметил, что в доме начался пожар – загорелась крыша здания.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Главные истории дня

В следующем кадре семья уже едет на автомобиле — у машины разбито лобовое стекло и есть другие повреждения. Видно, как легковушка едет по улицам села, где взрываются боеприпасы, что очень пугает ребенка, который постоянно говорит "Боже, спасибо!", когда проезжают опасный участок.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

К счастью, семье удалось уехать, но их дом был полностью разрушен.

Российская атака

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным прокурором, представителями МВД, СБУ и главнокомандующим по поводу взрывов на складах боеприпасов в селе Мила Киевской области. В результате взрывов погибли 37 человек, многие получили ранения.

Глава КОВА сообщил, что 30 августа в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 28 августа. В знак скорби и памяти на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского нападения в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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