Автомобили утопают в кипятке: возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве прорвало теплосеть. Фото и видео

В Киеве вблизи Центрального железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры вечером в четверг, 9 января, прорвало теплосеть, из-за чего поток горячей воды хлынул на проезжую часть. Кипятком затопило автомобили, улицу у вокзала окутал густой пар.

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Прорыв произошел около 16:40, из-за ЧП перекрывали движение транспорта на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры, по состоянию на 18:00 оно было восстановлено, сообщили в Киевской городской госадминистрации. Местные паблики распространили видео улицы, залитой кипятком, и затопленных машин.

В КГГА информировали, что 9 января около 16:40 произошло повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть. Это магистральный трубопровод диаметром 450 мм.

Коммунальщики локализовали повреждения, для ликвидации утечки было уменьшено давление в трубопроводе.

Из-за перекрытия движения возникла задержка троллейбусов №12 и 14.

В 18 часов движение транспорта на углу Жилянской и Петлюры было возобновлено.

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