Авто полиции попало в ДТП на светофоре в центре Киева: есть пострадавший. Видео

В воскресенье утром, 22 августа, в центре Киева на площади Льва Толстого произошло ДТП с пострадавшим. По данным очевидцев, полицейский автомобиль Mitsubishi L 200 нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора.

После этого авто правоохранителей врезалось в Chevrolet. На место происшествия прибыли патрульные, соответствующее видео опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Добавим, что пока нет информации о том, двигалась ли машина полиции со включенной сиреной.

Видео дня

Сообщается, что автомобилист, который был за рулем Chevrolet, вышел из машины, держась двумя руками за голову. На данный момент неизвестно, насколько серьезны полученные им травмы.

Сама легковушка после удара осталась стоять посреди дороги, задняя часть транспортного средства сильно пострадала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 20 августа авто совершило наезд на журналистку и телеведущую Наташу Влащенко. Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали.