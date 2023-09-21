В Киеве произошла авария с участием двух машин: одна из легковушек несколько раз перевернулась. Видео

В Святошинском районе Киева в четверг, 21 сентября, на Большой Кольцевой дороге произошла авария с участием двух машин. Одна из легковушек после столкновения несколько раз перевернулась.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Авария с участием Skoda и Ford на Большой Кольцевой, 14", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, по словам очевидцев, одна из машин после столкновения несколько раз перевернулась. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. Кроме того, неизвестно, был ли кто-то из водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Броварском районе Киевской области в среду, 20 сентября, легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировать пострадавших водителя и его пассажира из изуродованного авто, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Чепилиевка Киевской области в среду, 20 сентября, водителю Daewoo, предварительно, стало плохо во время движения, из-за чего он потерял сознание. В результате этого неуправляемая машина съехала в кювет и протаранила дерево.

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