Принимают по 9 тыс. человек в сутки: как функционируют Пункты несокрушимости в Киеве. Фото

В Киеве круглосуточно работают Пункты несокрушимости, которые оказывают помощь жителям столицы во время холодной погоды и перебоев с электроэнергией. Только за одни сутки эти локации посетили почти 9 тысяч человек, которые нуждались в тепле, электричестве или психологической поддержке.

Информацию о работе пунктов обнародовал официальный канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. В сообщении говорится, что все службы действуют непрерывно, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается.

В обращении отмечается, что пункты остаются доступными даже в сложных условиях. "Несмотря на все попытки врага сломать нас, погрузить в хаос и холод, органы системы МВД круглосуточно работают", – отметил министр.

Органы системы МВД продолжают работу в усиленном режиме. Это происходит на фоне сложной ситуации безопасности и снижения температуры воздуха.

Поддержка людей

В столице сейчас функционируют 1395 Пунктов несокрушимости. Среди них 211 пунктов помощи ГСЧС, которые развернуты на базе палаток и работают автономно.

Локации оснащены теплогенераторами и электрогенераторами. Посетителям предлагают горячие напитки и возможность согреться. Иногда люди заходят буквально на несколько минут, но даже этого хватает, чтобы передохнуть.

Отдельное внимание уделяют психологической поддержке. На пунктах работают специалисты, которые помогают людям справиться со стрессом и напряжением.

Работа служб

Спрос на помощь остается высоким. За минувшие сутки в пункты обратились почти 9 тысяч граждан, а с начала их работы – около 174 тысяч.

С начала года психологи предоставили консультации и помощь почти 34 тысячам людей. Параллельно к восстановительным мероприятиям привлечено почти 990 спасателей ГСЧС и более 300 единиц специальной техники.

По данным гидрометеорологического центра, морозная погода продлится минимум неделю. Снег, гололед и минусовая температура осложняют ситуацию, но службы продолжают работу и координируют действия, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян.

Что предшествовало

По состоянию на 23 января 2026 года в Киеве в каждом районе определили пункты обогрева, где жители города могут остаться на ночлег. Они оборудованы всем необходимым, в частности обеспечат людей питанием и средствами гигиены.

Кроме того, в связи с ослаблением правил комендантского часа в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике сеть "пунктов несокрушимости" должна быть усилена, а их работа – урегулирована. В частности, появятся опорные "пункты несокрушимости", рассчитанные на непрерывное функционирование в течение 48 и более часов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил: если раньше отключения света в более чем четыре очереди означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках, которые одновременно применяются к четырем с половиной или даже пяти очередям потребителей.

– Энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не смогут работать на полную мощность как минимум до конца отопительного сезона.

