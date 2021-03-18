Приложение "Дія" помогло киевлянину обнаружить ошибочный долг в 700 тысяч гривен

Obozrevatel
Obozrevatel
Кияни
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Приложение 'Дія' помогло киевлянину обнаружить ошибочный долг в 700 тысяч гривен

Мобильное приложение "Дія" помогло киевлянину Михаилу Дендебере обнаружить, что исполнительная госслужба ошибочно начислила ему долг около миллиона гривен. Мужчина внезапно узнал об этом в разделе приложения "Исполнительные производства".

Об этом говорится в его Facebook. Сумма долга (775 тысяч гривен. – Ред.), которая оказалась ошибочной, это взыскание после судебного процесса.

Инцидент произошел три года назад. Тогда киевлянин стал участником ДТП. Вину свою он признал и страховая компания заплатила 90 тысяч гривен потерпевшей. Женщина подала в суд с требованием доплатить 130 тыс. гривен. В первой инстанции она проиграла. Далее был второй суд, о котором Михаил и его адвокат не знали. На этот раз суд уже принял решение в пользу потерпевшей.

Однако сотрудник исполнительной службы внес случайно другую сумму долга, а не 130 тыс. гривен. Ошибся он серьезно, поскольку мужчине пришел счет 775 тыс. гривен. Выяснилось, что работник исполнительной службы скопировал не ту цифру.

О штрафе мужчина узнал в приложении.

Глава Минцифры Михаил Федорев сообщил, что избежать подобных инцидентов можно с помощью приложения "Дія". Об этом говорится на сайте Минцифры: ведомство запустило портал прошлой осенью.

"Именно из-за таких проблем мы боремся, чтобы каждая услуга была автоматической: от строительных до регистрации бизнеса", – цитирует пресс-служба министерства его главу Михаила Федорова.

Чтобы проверить в приложении "Дія", если ли у вас штрафы или долги, необходимо:

- авторизироваться

- зайти в раздел "Услуги"

- выбрать "Штрафы за нарушение ПДД" или "Исполнительное производство"

Если у вас есть долги или штрафы, вы увидите информацию об этом.

Уже сейчас в приложении можно видеть штрафы за нарушения ПДД и долги по исполнительным производствами. Благодаря этому удается избегать ситуаций, когда человек просто не знал о долге и поэтому не оплатил его вовремя. Ведь его сразу можно оплатить в приложении "Дія".

Также на портале можно найти информацию о бизнесе, которым вы владеете, недвижимости, земле. Еще каждый может посмотреть информацию о себе из основных реестров – в электронном кабинете гражданина. Это простой способ узнать, что о вас знает государство. Каждый пользователь может получить доступ к информации о себе с 5 приоритетных реестров (о бизнесе, пенсии, собственность, налоги и транспорт).

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года Минцифры запустило приложение "Дія".

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