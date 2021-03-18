Приложение 'Дія' помогло киевлянину обнаружить ошибочный долг в 700 тысяч гривен

Мобильное приложение "Дія" помогло киевлянину Михаилу Дендебере обнаружить, что исполнительная госслужба ошибочно начислила ему долг около миллиона гривен. Мужчина внезапно узнал об этом в разделе приложения "Исполнительные производства".

Об этом говорится в его Facebook. Сумма долга (775 тысяч гривен. – Ред.), которая оказалась ошибочной, это взыскание после судебного процесса.

Инцидент произошел три года назад. Тогда киевлянин стал участником ДТП. Вину свою он признал и страховая компания заплатила 90 тысяч гривен потерпевшей. Женщина подала в суд с требованием доплатить 130 тыс. гривен. В первой инстанции она проиграла. Далее был второй суд, о котором Михаил и его адвокат не знали. На этот раз суд уже принял решение в пользу потерпевшей.

Однако сотрудник исполнительной службы внес случайно другую сумму долга, а не 130 тыс. гривен. Ошибся он серьезно, поскольку мужчине пришел счет 775 тыс. гривен. Выяснилось, что работник исполнительной службы скопировал не ту цифру.

Глава Минцифры Михаил Федорев сообщил, что избежать подобных инцидентов можно с помощью приложения "Дія". Об этом говорится на сайте Минцифры: ведомство запустило портал прошлой осенью.

"Именно из-за таких проблем мы боремся, чтобы каждая услуга была автоматической: от строительных до регистрации бизнеса", – цитирует пресс-служба министерства его главу Михаила Федорова.

Чтобы проверить в приложении "Дія", если ли у вас штрафы или долги, необходимо:

- авторизироваться

- зайти в раздел "Услуги"

- выбрать "Штрафы за нарушение ПДД" или "Исполнительное производство"

Если у вас есть долги или штрафы, вы увидите информацию об этом.

Уже сейчас в приложении можно видеть штрафы за нарушения ПДД и долги по исполнительным производствами. Благодаря этому удается избегать ситуаций, когда человек просто не знал о долге и поэтому не оплатил его вовремя. Ведь его сразу можно оплатить в приложении "Дія".

Также на портале можно найти информацию о бизнесе, которым вы владеете, недвижимости, земле. Еще каждый может посмотреть информацию о себе из основных реестров – в электронном кабинете гражданина. Это простой способ узнать, что о вас знает государство. Каждый пользователь может получить доступ к информации о себе с 5 приоритетных реестров (о бизнесе, пенсии, собственность, налоги и транспорт).

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года Минцифры запустило приложение "Дія".