Президент Еврокомиссии посетила одну из пожарно-спасательных частей Киева. Фото и видео

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев в пятницу, 20 сентября, встретилась с главой ГСЧС Украины Андреем Даником. Также она посетила одну из пожарно-спасательных частей столицы.

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Об этом рассказали на официальной Facebook-странице ГСЧС. Европейский политик поблагодарила украинских спасателей за мужество и спасение людей.

На территории одной из пожарно-спасательных частей Киева Урсула фон дер Ляен вместе с Даником осмотрела пункт несокрушимости и энергооборудования, в частности электрогенераторы высокой мощности, которые Евросоюз передал Украине для обеспечения потребностей гражданского населения в условиях войны.

Кроме того, президент ЕК ознакомилась с образцами пожарной техники и оборудованием, используемым для тушения пожаров, в том числе на объектах критической инфраструктуры, и пообщалась со спасателями по их работе во время ликвидации последствий обстрелов российских оккупантов.

Даник, со своей стороны, поблагодарил президента ЕК за поддержку и помощь.

"Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча является прекрасной возможностью для обсуждения дальнейших шагов сотрудничества, реализации совместных проектов в сфере гражданской защиты", – отметили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 20 сентября, прибыла в Киев для обсуждения с лидером Украины Владимиром Зеленским поддержки со стороны Евросоюза. Речь идет о обеспечении энергетической безопасности страны накануне зимы.

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