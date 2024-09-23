'Преодолеем испытания, но побеждаем!' Кличко отметил столичных спортсменов, тренеров и ветеранов спорта

Ко Дню физической культуры и спорта мэр столицы Виталий Кличко вручил представителям спортивной общины столицы знаки почета, почетные грамоты и знаки отличия Киевского городского головы. Награды получили более 100 спортсменов, тренеров и ветеранов спорта.

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О мероприятии он рассказал в своем Telegram.

Именно спорт помогает людям снизить стресс и тревогу. Способствует реабилитации ветеранов и адаптации к мирной жизни.

"Сегодня, в драматическое для Украины время, мы одолеваем большие испытания и одерживаем новые победы, в частности, на спортивной арене. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже стали важным тому подтверждением. Украинские спортсмены продемонстрировали силу духа, выдержку и получили немало наград", – написал Кличко.

Глава столицы уверен, что украинцы должны помнить, какой ценой имеют возможность бороться за эти результаты. С начала войны тысячи спортсменов стали в ряды ВСУ. Более 500 спортсменов уложили свои жизни, защищая Украину. Многие представители спортивного сообщества активно занимаются волонтерством.

"Вечная память павшим воинам! Большая благодарность и поддержка героям живым! Слава Украине!" – написал мэр Киева.