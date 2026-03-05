Правительство не включило план энергоустойчивости Киева в бюджет, поэтому Киевсовет рассмотрит новый, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что центральная власть не учла план энергоустойчивости столицы в общем бюджете помощи городам. По его словам, во время заседания СНБО Киеву дали понять, что пока государство не будет оказывать помощь в реализации этого плана.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко написал в соцсетях. Он рассказал, что в столице состоялась встреча со специалистами энергетической отрасли, экспертами энергетического совета города и лидерами депутатских фракций Киевсовета.

Во время встречи обсудили комплексный план устойчивости города, который Киев представил на заседании СНБО.

"Центральная власть наш план не учла в общем бюджете помощи страны городам. Потому что ключевое, к сожалению, опять политика...", – отметил Кличко.

Он рассказал, что планы, которые представили другие города, были подписаны председателями областных военных администраций. Зато план Киева власть требует подписать именно городского голову.

Кличко пояснил, что единолично подписать документ он не может, потому что для этого его должен принять городской совет.

"Все планы, представленные другими городами, – подписаны главами областных военных администраций. План же Киева заставляют подписать мэра. Единолично я этого сделать, по закону, не могу. Потому что для этого документ должен принять городской совет. То есть, нам оставили только такой путь", – заявил Кличко.

Он также отметил, что реализация мероприятий плана требует участия и помощи государства – финансовой, законодательной и привлечения правительственных структур.

"Но, при этом меры плана требуют участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур", – отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что предложения к плану были вовремя поданы Министерству развития общин и территорий. По его словам, происходили встречи и обсуждения с чиновниками и структурами, участие которых необходимо для реализации мероприятий по обеспечению энергоустойчивости.

"Поэтому все упреки в якобы неподготовленности плана столицы являются безосновательными", – заявил мэр столицы.

"Однако, на СНБО нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать", – сказал Кличко.

По его словам, городская власть корректирует сформированные планы, чтобы их мог рассмотреть Киевсовет и чтобы они были реалистичными.

"Поэтому корректируем те планы, которые сформировали. Чтобы их мог рассмотреть Киевсовет. Чтобы они были реалистичными. То есть столица должна сформировать поэтапный план энергоустойчивости. С первоочередными мерами, чтобы пройти следующую зиму", – сообщил мэр.

Он добавил, что в понедельник, 9 марта, Киевсовет соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект плана энергоустойчивости столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство не включило столицу в общий бюджет помощи городам на воплощение планов устойчивости. По словам Виталия Кличко, столица вовремя подала все необходимые предложения в Министерство развития общин и территорий, привлекая к его разработке, в частности, специалистов по энергетике. Однако чиновники дали четко понять, что пока Киеву не будут помогать ни финансово, ни законодательно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!