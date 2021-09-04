Ночью произошла трагедия для католической общины Украины... им сейчас нужна поддержка!

Хочу надеяться и верю, что Минкульт наконец сможет решить вопрос передачи костела Святого Николая религиозной общине и церкви, которая борется за него десятилетиями!

Это не вопрос любого противостояния, это вопрос справедливости!

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