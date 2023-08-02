Поворозник о скандале с 'Киевгорстроем': аудит уже начат, компания не отказывается от взятых обязательств

После громкого скандала с Игорем Кушниром, главой холдинговой компании "Киевгорстрой", мэр Киева Виталий Кличко, отстранил его от управления компанией.

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Отмечалось, что самый большой строительный холдинг (80% акций которого принадлежит обществу Киева) проверит депутатская комиссия Киевсовета, а также международные аудиторы. Между тем, в самой компании подтверждают, что у них недостаточно средств на достройку ЖК. Инвесторы опасаются, что дома не достроят, а они останутся без жилья.

Действительно ли это так, кто именно проверяет крупнейшего в городе застройщика и есть ли у инвесторов основания волноваться о своем жилье, рассказал ТСН в интервью с Николаем Поворозником, первым замглавы КГГА.

Когда закончат проверку

- Начался ли аудит и проверки ХК "Киевгорстрой", о которых неоднократно заявляли столичные власти?

– Да, проверки холдинговой компании "Киевгорстрой" уже начаты. Работает временная депутатская комиссия Киевсовета, а также идет аудит, который проводит специализированная международная аудиторская компания.

– После обнародования журналистского расследования о "Киевгорстрое", решение о проверке деятельности компании было принято на ее Наблюдательном совете. Да, проверка уже начата. К этому процессу привлечены несколько аудиторских компаний. Одна из них из "Большой четверки", чтобы все досконально проанализировать и знать, что нам делать дальше.

– Сколько будет продолжаться аудит?

– Я думаю, что в начале осени мы уже будем иметь его первые результаты.

– Есть ли уже результаты проверки компании "Киевгорстрой", проводимой депутатами Киевсовета. Выявлены ли нарушения?

– Временная комиссия Киевсовета тоже работает. Депутаты регулярно проводят заседания, они наполовину закрыты и открыты. Насколько я понимаю в соответствии с регламентом. Члены комиссии затребовали у компании определенные документы, получили их и сейчас анализируют. Думаю, что после этого они тоже озвучат свои выводы согласно результату.

– Эксперты говорят, что ситуация вокруг объектов компании "Киевгорстрой" угрожающая – на достройку домов критически не хватает средств. Что планируют делать столичные власти, чтобы исправить эту ситуацию?

– Ситуация с ХК "Киевгорстрой" ничем по сути не отличается от всех крупных строительных компаний, работающих сейчас в Киеве. Они столкнулись с огромными проблемами, учитывая общую ситуацию на строительном рынке во время войны – с покупкой квартир и другой недвижимостью, которую они строят.

– У всех застройщиков сейчас есть вопросы по оборотным средствам, но я бы не называл эту ситуацию, какой-то чрезвычайно угрожающей. Поэтому аудиторская компания из "Большой четверки" должна ответить на все вопросы: что нужно делать, как нужно реорганизовывать и настраивать работу ХК "Киевгорстрой" для того, чтобы выходить из кризиса. Причем во внимание нужно учитывать ситуацию на рынке в целом, а не анализировать работу только одной компании.

Выделит ли город 1 миллиард

– Ранее чиновники компании "Киевгорстрой" заявляли, что просят из городского бюджета 1 миллиард гривен, чтобы возобновить строительство на своих площадках. Город выделит такие деньги, и при каких условиях?

– Решение об этом – точно должно быть не импульсивным. Его точно никто не будет принимать без понимания сложившейся в этой компании полной ситуации. Тем более что Киев является владельцем большой части акции частной акционерной компании "Киевгорстрой", поэтому давайте подождем, когда будут предложены и наверняка приниматься какие-то решения. Сразу об этом рано говорить, потому что меня всегда пугали суммы – необоснованные, а тем более со многими нулями.

– Инвесторы, вложившие средства в строительство квартир сейчас очень взволнованы из-за скандала вокруг ХК "Киевгорстрой", люди боятся потерять свое жилье, что вы можете им сказать?

– Компания не отказывалась и не отказывается от взятых на себя обязательств. Сейчас все работают в условиях военного положения. Для того чтобы строить, нужны капиталовложения. Из этого и возникают все другие сопутствующие проблемы.

– Я думаю, что компания "Киевгорстрой", как была, так и останется одной из крупнейших строительных компаний столицы, выполняющей свои обязательства перед инвесторами.