Потеряла папу и дедушку: родные рассказали о 9-летней Вике, которую вместе с мамой оккупанты убили под укрытием в Киеве

В ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь через несколько минут. Силы ПВО сбили враждебные цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети. В частности, погибли мать и дочь. Девочка – Виктория Ивашко была спортсменкой. Ранее она потеряла папу и дедушку.

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Детали трагедии рассказали родные 9-летней Вики. Подробностями они поделились журналистам ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам подруги погибшей женщины, та собиралась с дочерью на всю ночь пойти к укрытию, но, очевидно, что-то изменилось.

В сюжете говорится, что Вика была чемпионкой по дзюдо и одной из лучших в классе учениц. Маму с дочерью любил весь район.

"Викусь, я надеюсь, что тебе там хорошо. Мне тебя очень сильно не хватает. Пусть ангелы-хранители приведут тебя в твой детский рай. А мы останемся здесь с воспоминаниями о тебе и верой в будущее нашей Украины. Мы отомстим за тебя и твою маму", – написала сверстница Вики Даша, которая принесла своей подружке игрушечного кролика и письмо.

Девочка рассказала, что Вика на переменах читала книги Гарри Поттера.

А дядя Вики, родной брат ее мамы Оли – Александр, узнал о событиях в Киеве, будучи на фронте.

"Они живут на пятом этаже, и когда прилетает где-то на Деснянском районе или Бровары – зарево. Вика начала нервничать, а когда начали ходить к укрытию, она успокаивалась", – рассказывает Александр.

Однако в этот раз оказалось по-другому. Укрытие оказалось закрытым.

По словам Александра, семью как бы преследовала черная полоса. Год назад в аварии погиб их с Ольгой отец, несколькими месяцами раньше от сердечного приступа – умер папа Вики.

"Вика почти успела добежать до лестницы, а Оля попала почти в эпицентр, она ее догоняла", – говорят родные.

"Мама ей кричала из окна, что Оля, вернись, вернись, потому что уже стреляют! А она крикнула: "Мне надо Вику спасать"! И она бежала ее спасать", – рассказывают свидетели трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве после гибели людей у укрытия правоохранители задержали четырех человек. Речь идет о первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директоре больницы, заместителе директора по техническим вопросам и охраннике больницы. Теперь фигурантам инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия и оставление в опасности, повлекшее смерть лиц.

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