Потеплело, но ситуация со светом в Киеве не изменилась: в YASNO развеяли миф об 'экспорте электроэнергии'

В Киеве не изменилась ситуация со светом даже, несмотря на потепление погоды. Отключение электричества иногда все так же происходит не по графикам.

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В YASNO развеяли миф об "экспорте электроэнергии" и объяснили механизм отключения света. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"Сегодня на улице немного потеплело, однако ограничения на Киев остались такими же, как и были вчера. Коллеги пытаются отключать по графику, однако в утренние и вечерние пики пользователям укладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится более крупными группами", – объяснил он.

Коваленко отметил, что некоторые украинцы говорят об "экспорте электроэнергии" и опроверг этот факт. По его словам, коммерческого экспорта нет.

"На дешбордах с ENTSO-E мы видим так называемые синхронные перетоки в системе. Вот в чем их смысл. Украина стала участницей европейской энергетической системы весной прошлого года. Поэтому европейские страны могут пользоваться нашими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит", – добавил глава компании.

Также, по его словам, в Украину сейчас импортируется больше электроэнергии, чем отдается обратно в Европу.

"И это нормально. Потому что наше поколение сейчас не может производить необходимое количество электроэнергии, чтобы закрывать спрос. Кроме того, недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для использования", – отметил Коваленко.

Гендиректор Yasno рассказал, что если крупное производство, к примеру, небытовой клиент, для питания которого используется отдельная линия, будет импортировать для себя электроэнергию на уровне собственного потребления в сентябре 2022 года, то он не будет участвовать в стабилизационных отключениях.

"Конечно, если сети позволят беспрепятственно поставлять свет в эти бизнесы, и не будет локальных аварий. Это позволит освободить больше мощности украинского поколения, которое можно будет распределить на бытовых потребителей и снизить количество и продолжительность отключений", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коваленко отметил, что генерация электроэнергии уже не увеличится, но потребление продолжает расти, поэтому дефицит растет. В связи с этим электричество планируется отключать также и в "серых зонах" графика.

Также OBOZREVATEL писал, что эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине кафиры. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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