Поразить ракетами почти невозможно: в Минобороны рассказали о защите Киевской ГЭС

Поразить ракетами Киевскую ГЭС почти невозможно. На сегодняшний день для защиты этой гидроэлектростанции сделано все необходимое.

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Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире общенационального телемарафона. Он ответил на вопрос, готова ли Украина защитить Киевскую ГЭС от атак россиян.

"Мы сделали все, что возможно, понимая еще в прошлом году, когда большие угрозы были, когда я еще командовал группировкой сил и средств обороны Киева. Мы не исключали такой факт, поэтому и средства ПВО сосредоточены на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств был. Но расчетное количество потребности элементов поражения – это как минимум до ядерного взрыва нужно для того, чтобы уничтожить, или подрыв изнутри нужен, как сделали на Каховской ГЭС. Потому что поразить ракетами очень тяжело, чтобы нанести такие поражения, почти невозможно", – сказал Павлюк.

В то же время, по его словам, для Украины очень важно иметь достаточное количество самолетов, чтобы противодействовать вражеской авиации и иметь паритет в воздухе.

"Без паритета или преимущества в воздушном пространстве тяжело выиграть войну", – отметил Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Киевская ГЭС защищена от ДРГ и ударов с воздуха. Она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Ситуация под контролем остается стабильной.

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