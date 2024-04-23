Попытка дискредитировать городские власти: Кличко прокомментировал работу временной специальной комиссии ВР по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал работу созданной Верховной Радой временной специальной комиссии по Киеву. На второе заседание сегодня пошли профильные заместители городского головы. По словам Кличко, комиссия не пытается профессионально разобраться в вопросах, которые нужно помогать решать столице, а делает все для того, чтобы дискредитировать городские власти.

Об этом мэр Киева написал в своем Telegram-канале.

"На первое заседание сходил, увидел, как все происходит – без конструктива и ради шоу. Тратить время на такие посиделки не вижу смысла. Созданная Верховной радой временная специальная комиссия по Киеву действительно не пытается профессионально разобраться в вопросах, которые нужно помогать решать столице, - отметил мэр Киева. – Мы предоставляем максимум информации, профильные специалисты объясняют проблемные моменты. Столичные власти неоднократно обращались в парламент принять необходимые законы, проекты которых годами лежат в парламенте и от которых зависит, в частности, жизнедеятельность столицы. Но комиссии это неинтересно. Так называемые эксперты, которых она привлекает – непрофессиональные блоггеры и шоумены не первого сорта. То есть все делается для создания картинки – по которой нет сути, а есть попытка дискредитировать городские власти. Дезорганизовать процессы управления столицей, процессы жизнеобеспечения Киева", – подчеркнул Кличко.

Он заметил, что это очень опасная тенденция. – В то время когда Киев выполняет функции столицы, помогает защитникам, обеспечивает все необходимые сервисы жителям, принимает переселенцев. Когда город восстанавливает поврежденную вражескими обстрелами инфраструктуру и жилые дома.

"Сегодня, когда такая сложная ситуация на фронте, когда враг разносит наши мирные города, уничтожает инфраструктуру, нужно как никогда единство всех. – Власти на всех уровнях, общества, наших защитников, наших помогающих партнеров. А не устраивать дешевые политические шоу. Это не приближает Украину к победе, это не поддерживает дух единства ее народа, – отметил мэр столицы. – Сегодня на заседание комиссии пошли профильные заместители городского головы. Если у членов комиссии и экспертов есть профессиональные вопросы, они получат квалифицированные ответы. Если снова все сведется к лирике – это еще одно свидетельство политической цели создания комиссии. И того, что Киев с 2019 года разными способами и жанрами пытаются лишить местного самоуправления. И последнее. Где была ваша комиссия в конце февраля-марте 2022 года? Когда Киев организовывал оборону города, жизнеобеспечение жителей, которые в нем оставались, лечил раненых, помогал вывозить людей из оккупированных пригородов?" – подчеркнул Виталий Кличко.