Полицейские по горячим следам вышли на мужчину, пытавшегося украсть фигурку Архистратига Михаила на фонтане в Киеве. Видео

Столичные полицейские по горячим следам вышли на мужчину, пытавшегося украсть фигурку Архистратига Михаила на фонтане в Киеве. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве. Инцидент произошел в Пасху, 16 апреля, около 19:40 в парке "Владимирская горка".

Установлено, что мужчина пытался украсть мини-макет фонтана со скульптурой Архистратига Михаила. Однако ему помешали прохожие. В конце концов злоумышленник повредил скульптуру и сбежал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая отработала прилегающую территорию и обнаружила нарушителя. В частности, правоохранители установили личность нарушителя, просмотрев и проанализировав записи с камер видеонаблюдения.

А позже выяснилось, что 44-летний фигурант после совершения преступления уехал по месту жительства в Черниговскую область, где он и был задержан.

Следователи возбудили уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – покушение на кражу, совершенное в условиях военного положения. Фигуранту уже сообщили о подозрении.

Следует отметить, что 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила с рельефными тактильными табличками для людей с нарушениями зрения открыли в парке "Владимирская горка" в октябре 2021 года.

Напомним, в Броварах Киевской области правоохранители на "горячем" задержали двух ранее судимых мужчин, пытавшихся обокрасть церковь. Они хотели вынести генератор стоимостью более 60 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на одной из самых популярных локаций ВДНХ, Урбан-парке, произошла кража. Неизвестные забрали оборудование и кабели на минимум 100 тысяч гривен.

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