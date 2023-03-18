В Киеве на одной из самых популярных локаций ВДНХ украли оборудование на 100 тыс. грн

В Киеве на одной из самых популярных локаций ВДНХ, Урбан-парке, произошла кража. Неизвестные забрали оборудование и кабели на минимум 100 тысяч гривен.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор "Экспоцентра Украины" Евгений Мушкин. Сейчас преступников разыскивают правоохранители.

"Урбан-парк – одна из самых популярных локаций ВДНХ. Особенно весной, когда наконец-то можно проводить больше времени на свежем воздухе. Однако, к сожалению, нашлись существа, которых это чрезвычайное место привлекло как способ наживы. Ночью неизвестные украли десятки автоматов из новых фонарей и новых фонарей". сотни метров кабелей. Вырыли провода из подземных кабельных каналов. В настоящее время точная сумма ущерба еще не определена, однако предварительно – это будет как минимум сотня тысяч гривен", – рассказал Мушкин.

Он добавил, что из-за воровства временно, пока будут проводить восстановительные работы, в Урбан-парке будет отсутствовать свет.

"Нам очень жаль, что такие случаи бывают. В последнее время, к сожалению, все чаще. Мы уже подали заявление в Национальную полицию Украины и надеемся, что злоумышленники будут найдены, и они понесут справедливое наказание", – резюмировал Мушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области правоохранители с поличным задержали двух ранее судимых мужчин, которые пытались обокрасть церковь. Они хотели вынести генератор стоимостью более 60 тысяч гривен.

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