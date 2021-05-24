Замглавы КГГА решил судиться с Арахамией и Верещук. Видео

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подаст в суд на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и его соратницу по партии Ирину Верещук. Такое решение он объяснил тем, что политики распространяли неправдивую информацию.

Об этом он заявил во время брифинга 24 мая, сообщается на сайте КГГА. Чиновник намерен защищать свою честь и достоинство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Учитывая то, что публичные лица продолжают манипулировать, распространяя неправдивую информация о моем якобы моем задержании и обысках", – пояснил Поворозник.

Он отметил, что сегодня был зарегистрирован приговор суда о завершении расследовании дела, с которым его "пытались связать", и привлечении к уголовной ответственности причастного лица.

"Я к этому делу не имею никакого отношения. Поэтому я подаю иск на публичных лиц, которые продолжают распространять откровенное вранье. А именно – Давида Арахамию и Ирину Верещук", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние два дня по коммунальным предприятиям Киева прокатились массовые обыски, в связи с чем украинские эксперты и политологи попытались разобраться в их причинах. Все практически единодушно решили, что атаки на киевские КП и департаменты выглядят скорее как попытки власти сбить конкурента в лице мэра столицы Виталия Кличко на следующих выборах президента.