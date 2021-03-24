В Киеве здание Офиса президента отмывают вручную и немецкими машинами. Фото

Василий Михальчук Жизнь столицы 14:15, 24.03.2021 Обновлено: 14:51, 24.03.2021

В среду, 24 марта, сотрудники компании SPG заканчивали работы по отмывке здания Офиса президента, на улице Банковой, 11.

Рабочие уже успели отмыть табличку на входе, а также начали отчищать от надписей гранитное покрытие площади перед зданием ОП.

Табличку уже отмыли.

Всего на объекте трудятся четыре человека. Самое сложное — это мытье огромных окон. Их отчищают вручную.

Окна отмывают вручную.

А для отмывки гранитного цоколя здания используют специальные моющие машины немецкого производства. Окончим, что завершить все работы должны уже в четверг, 25 марта.

Моющие машины немецкого производства.

Отметим, здание ОП является памятником архитектуры национального значения. Его построили в 1936-1939 годах по проекту архитектора Сергея Григорьева.

Мастера работют в средствах спецзащиты.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Правоохранители назвали семерых людей, причастных к погромам под Офисом президента на акции, которая 20 марта прошла в поддержку осужденного Сергея Стерненко. При этом один из них – задержанный ранее писатель и ветеран Владислав Стафийчук. Его суд уже отправил под домашний арест.

  • Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.

  • По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.

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