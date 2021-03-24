У Києві будівлю Офісу президента відмивають вручну та німецькими машинами. Фото

Василь Михальчук Життя столиці 14:15, 24.03.2021 Оновлено: 16:20, 24.03.2021

У середу, 24 березня, співробітники компанії SPG закінчували роботи з відмивання будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, 11.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Робітники вже встигли відмити табличку на вході, а також почали відчищати від написів гранітне покриття площі перед будівлею ОП.

Табличку вже відмили.

Усього на об'єкті працюють чотири людини. Найскладніше – це миття величезних вікон. Їх відчищають вручну.

Вікна відмивають вручну.

А для відмивання гранітного цоколя будівлі використовують спеціальні мийні машини німецького виробництва. Завершити всі роботи планують у четвер, 25 березня.

Мийні машини німецького виробництва.

Зазначимо, будівля ОП є пам'яткою архітектури національного значення. Її побудували в 1936-1939 роках за проєктом архітектора Сергія Григор'єва.

Майстри работют в засобах спецзахисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Правоохоронці назвали сімох людей, причетних до погромів під Офісом президента на акції, яка 20 березня відбулася на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Водночас один із них – затриманий раніше письменник і ветеран Владислав Стафійчук. Його суд уже відправив під домашній арешт.

  • Глава ОП Андрій Єрмак під час переговорів із послами країн G7 зазначив, що учасники протесту були налаштовані на провокацію конфлікту.

  • За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, організатори погромів планували влаштувати "криваву баню" для співробітників правоохоронних органів.

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