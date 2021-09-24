По инициативе "ЕС" в Киеве будет бесплатная парковка для участников АТО, ООС, инвалидов войны и семей погибших, – Погребиский

По инициативе фракции "Европейская Солидарность" Киевсовет принял решение о бесплатной парковке для участников антитеррористической операции на востоке Украины, Операции Объединенных сил и членов семей погибших, которые имели статус участников боевых действий.

Об этом сообщил депутат фракции "Европейская Солидарность" Киевского городского совета Александр Погребиский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Киевсовет принял решение о бесплатной парковке для некоторых категорий населения, сообщил Погребиский для семей погибших участников российско-украинской войны, участников боевых действий, инвалидов войны и приравненных к ним лиц. Против проголосовали два депутата от ОПЗЖ", – написал Погребиский.

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"Необходимо уменьшить экономическое давление и создать дополнительные условия социальной защиты для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, Операции Объединенных сил. Важно признавать их особые заслуги перед государством и украинским народом, и предоставлять право на бесплатную парковку при пользовании местами для парковки в городе Киеве", – отметил депутат Киевсовета Андрей Порайко.